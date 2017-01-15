Есть интернет-магазин, в который нужно выгружать карточки товара конкурента. Наш интернет магазин на битриксе. Нужно выгружать всю информацию, которая указана в карточке, в т.ч. и цену. Так же нужно с помощью парсера проверять наличие и ...
Доработка и внедрение новых модулей для сайта на друпал 6
Нужно настроить выгрузку магазина в яндекс маркет.
Разобраться с обратной связью, есть предложения как правильно должно быть устроенно .
Написать новые страницы для личного кабинета и страницу самого кабинета.
И много по мелочи.
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