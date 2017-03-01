Необходимо сделать плагин для wordpress для отправки пуш уведомлений.

Необходима отправка пушей без использования сторонних сервисов. В плагине должна быть настройка выбора рубрик, с которых будут отправляться пуши. В пуше должно быть название сайта, тайтл и миниатюра. За основу можно взять уже готовый плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/web-push/ (необходимо добавить выбор категорий, с которых будут отправляться пуши).