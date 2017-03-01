Необходимо сделать плагин для wordpress для отправки пуш уведомлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки109 просмотров

Необходима отправка пушей без использования сторонних сервисов.  В плагине должна быть настройка выбора рубрик, с которых будут отправляться пуши. В пуше должно быть название сайта, тайтл и миниатюра. За основу можно взять уже готовый плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/web-push/ (необходимо добавить выбор категорий, с которых будут отправляться пуши).

WordPress
8 лет назад
uglion
Тихон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Быстро и качественно выполнил заказ в полном объёме. Профессионал своего дела, рекомендую.
Отличный заказчик с интересной задачей. Никаких проблем с коммуникаций и оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад