Разблокировать доступ в админку OpenCart

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Закрыт10 заявок162 просмотра

Разблокировать доступ в админку OpenCart Version 2.0.3.1 (rs.2)

Сайт http://medex.com.ua/

Сайт не взламывался, пароль не забывался, вероятно есть какая то ошибка в работе сайта, которая блокирует доступ администратора у которого были все права...

Это уже второй такой случай, ранее мне разблокировали, этого хватило на неделю, потом опять заблокировалось(

Opencart
8 лет назад
habovskay
Людмила 
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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