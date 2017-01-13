Форма голосования загружается заново при постановке галочки и нажатии кнопки "Далее". Необходимо сделать ее на Ajax, чтобы работа формы была плавной. Подробности будут высланы в ЛС.
Апи insales + ТК
Надо сделать связь между insales и транспортными компаниями по АПИ
Надо что бы insales брал ТРЭК код посылки из служб доставки! и показывал в личном кабинете это!
Заявки фрилансеров
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