Нужно доработать скрипт и разъяснить как им пользоваться

Доброго времени суток уважаемые лансеры!

Нашел интересный скрипт и закинул его на сайт estshow.kz/aman.html - ознакомьтесь пожалуйста!

Как и где менять текст я разобрался. Но не знаю как добавлять новые поля (например дата рождения не нужна, а телефон нужен и указать город.)

Так же надо прикрутить к майлеру какому нибудь, чтобы данные оставивших свои контакты клиентов отправлялись мне.

И объяснить мне как добавлять дополнительные поля, при необходимости.

С Уважением жду ваших заявок.

Спасибо!!!