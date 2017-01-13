Добрый день! Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы" Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать. Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в ...
Нужно доработать скрипт и разъяснить как им пользоваться
Доброго времени суток уважаемые лансеры!
Нашел интересный скрипт и закинул его на сайт estshow.kz/aman.html - ознакомьтесь пожалуйста!
Как и где менять текст я разобрался. Но не знаю как добавлять новые поля (например дата рождения не нужна, а телефон нужен и указать город.)
Так же надо прикрутить к майлеру какому нибудь, чтобы данные оставивших свои контакты клиентов отправлялись мне.
И объяснить мне как добавлять дополнительные поля, при необходимости.
С Уважением жду ваших заявок.
Спасибо!!!
Заявки фрилансеров
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