Устранить ошибки сайта и добавить страницу

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Сайт был сделан с ошибками

необходимо довести сайт до ума

всё описанно в ТЗ

Весь сайт должен выглядеть хорошо и пройден тесты в сервисах:

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru

http://ami.responsivedesign.is/

сайт должен полностью отвечать требованиям - http://www.w3.org/TR/

Всё оформление должно быть реализовано подключением внешних CSS

сайт должен отображаться хорошо в 1366, 1600, 1920 px + ipad версии

CSS
8 лет назад
shikakker
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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