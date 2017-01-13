Натянуть пару файлов Inspinia на Wordpress

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Закрыт3 заявки134 просмотра

В наличии слегка переделанные файлы inspinia (bootstrap template)

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Нужно натянуть на WP

Оплата по факту.

BootstrapWordPress
8 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад

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