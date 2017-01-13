Нужно посмотреть возможность и подправить js.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок117 просмотров

Простой сабж. Что бы при выполнении не выдавал браузер доп.окно. Раньше работало, но что то перестало :).

Пример в личные.

JavaScript
8 лет назад
ommik
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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