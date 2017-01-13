Нужно скопировать код вот отсюда s3s.so/sO606, чтобы получился одностраничник в HTML. В итоге должна получиться одна длинная HTML страница, вот такая: http://vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg Все должно работать как в исходных страницах. ...
Нужно посмотреть возможность и подправить js.
Простой сабж. Что бы при выполнении не выдавал браузер доп.окно. Раньше работало, но что то перестало :).
Пример в личные.
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