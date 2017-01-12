Массовый автопостинг видео с YouTube

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Есть сайт на Wordpress и много youtube каналов.

Нужно написать плагин автопостинг, чтобы при добавлении видео в youtube оно автоматически постилось в соответствующую рубрику блога, а также уже все имеющиеся видео на этом канале с переносом следующих элементов:

- Заголовок видео,

- Дата,

- Видео,

- Описание,

- Комментарии

Вот пример плагина https://www.youtube.com/watch?v=6N3SVdeMdPY

WordPress
8 лет назад
nikoliasa333
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров