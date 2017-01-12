Красивый, качественный, удобный. Подробности во вложении
Внедрить правки по SEO, сайт на Joomla
ТЗ - https://yadi.sk/i/6Q942htF38dmVt (пунктов не много)
Пишите ваши цены и сроки
Заявки фрилансеров
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