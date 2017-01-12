Внедрить правки по SEO, сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

ТЗ - https://yadi.sk/i/6Q942htF38dmVt (пунктов не много)

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Joomla
8 лет назад
denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров