Личный кабинет интернет-провайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок123 просмотра

Требуемый функционал:

1. Авторизация при доступе в личный кабинет.

2. Возможность доступа к своему лицевому счету, где отображена информация по текущему балансу, услуге, абонплате.

3. Возможность оплатить услуги.

4. Возможность отправить заявку на изменение тарифного плана.

5. Возможность смены МАС-адреса.

6. Возможность отправить письмо руководству, абонентскому отделу, тех.отделу.

7. Возможность включить услугу "Временное включение".

Жду ваших предложений по срокам и ценам.

8 лет назад
iDevil
Вадим 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров