Установить модули на OpenCart 2.3.0.2

Здравствуйте! Мне нужен исполнитель, который очень хорошо разбирается в OpenCart

Мне нужно найти и установить модули в едином дизайне с сайтом:

1) быстрый заказ, типа такого https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/kupit-v-odin-klik

чтобы клиент мог на выбор оформить заказ по стандартной процедуре или ввести только имя (обязательно), телефон (обязательно), e-mail (по желанию) всплывающее окно (пример)

﻿пример

2) доработать форму стандартного заказа: при нажатии кнопки купить должна открываться страница корзины

3) авторизация должна быть в том числе и через соцсети пример авторизации

типа такого https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/vhod-cherez-socseti

4) упростить форму заказа из 6-ти шагов до 1 шага, типа такой: упрощенная форма заказа﻿ с мобильной версией

5) сделать возможность купить товар на заказ по предоплате через банковскую карту, чтобы можно было через админку менять % предоплаты за товар

6) ввод номера телефона был по умолчанию в формате +7 (___) ___-____ и можно было ввести только код из 3 цифт и номер телефона из 7 цифр

7) добавить модуль оплаты через банковские карты OnPay﻿

Покупка необходимых модулей (которые мы с вами согласуем) вашими силами и средствами.

Оплата за модуль и работу по факту и приёмке.

Установка всего будет на тестовый сайт.