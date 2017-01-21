- меню в мобильной версии не отображает - изменить язык с английского на модулях - добавить картинки на слайдеры - изменить высоту хедера
Установить модули на OpenCart 2.3.0.2
Здравствуйте! Мне нужен исполнитель, который очень хорошо разбирается в OpenCart
Мне нужно найти и установить модули в едином дизайне с сайтом:
1) быстрый заказ, типа такого https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/kupit-v-odin-klik
чтобы клиент мог на выбор оформить заказ по стандартной процедуре или ввести только имя (обязательно), телефон (обязательно), e-mail (по желанию) всплывающее окно (пример)
2) доработать форму стандартного заказа: при нажатии кнопки купить должна открываться страница корзины
3) авторизация должна быть в том числе и через соцсети пример авторизации
типа такого https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/vhod-cherez-socseti
4) упростить форму заказа из 6-ти шагов до 1 шага, типа такой: упрощенная форма заказа с мобильной версией
5) сделать возможность купить товар на заказ по предоплате через банковскую карту, чтобы можно было через админку менять % предоплаты за товар
6) ввод номера телефона был по умолчанию в формате +7 (___) ___-____ и можно было ввести только код из 3 цифт и номер телефона из 7 цифр
7) добавить модуль оплаты через банковские карты OnPay
Покупка необходимых модулей (которые мы с вами согласуем) вашими силами и средствами.
Оплата за модуль и работу по факту и приёмке.
Установка всего будет на тестовый сайт.
Выбранный исполнитель
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