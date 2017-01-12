Правки по сайту сделанному на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок149 просмотров

Есть действующий сайт, необходимо:

·        закрепить (шапку) верхнее горизонтальное меню (для всех стр сайта)

·        изменить внешний вид шапки,сделать аналогично имеющейся картинки

·        убрать вертикальное меню (для всех стр сайта)

·        на всех стр в разделе "Полиграфия" -заменить слайдер, наполнить новыми фото, разместитьновое наполнение страниц

·        поправить наполнение страниц  с учетом что удалится вертикальное меню

Сайт http://conceptplus.com.ua/  Предлагайте стоимость и сроки.

WordPress
8 лет назад
anna_amk
Анна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров