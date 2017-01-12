- меню в мобильной версии не отображает - изменить язык с английского на модулях - добавить картинки на слайдеры - изменить высоту хедера
Правки по сайту сделанному на WordPress
Есть действующий сайт, необходимо:
· закрепить (шапку) верхнее горизонтальное меню (для всех стр сайта)
· изменить внешний вид шапки,сделать аналогично имеющейся картинки
· убрать вертикальное меню (для всех стр сайта)
· на всех стр в разделе "Полиграфия" -заменить слайдер, наполнить новыми фото, разместитьновое наполнение страниц
· поправить наполнение страниц с учетом что удалится вертикальное меню
Сайт http://conceptplus.com.ua/ Предлагайте стоимость и сроки.
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