Карта организаций для сайта-каталога организаций

Для сайта-каталога организаций (только Москва) требуется карта организаций,

а) для главной страницы - все организации (около 100), с кластеризацией

б) для карточки организации - карта с центрированием на нужную организацию

Нужна карта для десктопной и мобильной версии.

Примеры аналогичного тому, что нужно - десктопной и мобильной версий - во вложении.