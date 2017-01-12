Карта организаций для сайта-каталога организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Для сайта-каталога организаций (только Москва) требуется карта организаций,

а) для главной страницы - все организации (около 100), с кластеризацией

б) для карточки организации - карта с центрированием на нужную организацию

Нужна карта для десктопной и мобильной версии.

Примеры аналогичного тому, что нужно - десктопной и мобильной версий - во вложении.

8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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