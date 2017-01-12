Нужно доделать модуль продажи авиабилетов и изменить дизайн (дизайy уже есть в psd). Сайт: mztour.ru/aviabilety.html. Как должен выглядеть будущий модуль и какие новые функции -видно на скринах. Верстку модуля тоже надо делать. Есть ...
Связать магазин на OpenCart c 1C
Нужен человек, который уже связывал OpenCart c 1C.
В заявке укажите примерную стоимость работы или хотя-бы диапазон цен и от чего он зависит.
Заявки без цен рассматриваться не будут.
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