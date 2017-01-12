Необходимо создать простой плагин всплывающего окна. Выделяешь текст, нажимаешь кнопочку на панели (или правой кнопкой и потом на пункт в контекстном меню), всплывает окошко. В окне textarea и две кнопки: вставить, отменить. ...
Создание crm для учета анкет
Интересует разработка программы для учета клиентов брачного агентства.
Чтобы анкета заполненная на сайте агентства автоматически попадала в базу.
К анкетам прилагаются фотографии. Важно чтобы была возможность пометки новая, утвержденная. Чтобы понимать какие анкеты уже проработали, а какие еще нет. Возможность вносить изменения, дополнять фотографиями. А также легкий поиск анкеты в общей базе по заданным параметрам.
Чтобы был также легкий доступ к этой базе. К примеру чтобы не только на пк смотреть, но и на планшете к примеру.
Укажите пожалуйста срок выполнения такой работы и стоимость работы.
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