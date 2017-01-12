Создание crm для учета анкет

Интересует разработка программы для учета клиентов брачного агентства.

Чтобы анкета заполненная на сайте агентства автоматически попадала в базу.

К анкетам прилагаются фотографии. Важно чтобы была возможность пометки новая, утвержденная. Чтобы понимать какие анкеты уже проработали, а какие еще нет. Возможность вносить изменения, дополнять фотографиями. А также легкий поиск анкеты в общей базе по заданным параметрам.

Чтобы был также легкий доступ к этой базе. К примеру чтобы не только на пк смотреть, но и на планшете к примеру.

Укажите пожалуйста срок выполнения такой работы и стоимость работы.