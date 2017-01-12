Оптимизация и создание фильтров на сайте (движок Modx)

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Закрыт2 заявки100 просмотров

На сайте http://www.vsedlyaservisa.ru/ необходимо переделать фильтры. Нужно сделать фильтры, как на сайте topmaster-shop

MODX
8 лет назад
guest_14842052394465
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров