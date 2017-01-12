Создание биржи игровых ценностей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки443 просмотра

Всё описано в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1aipz4P8yeDRklwFpC--kME-zOA-pf3wusPHKMxwJC2o/edit

8 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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