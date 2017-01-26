Написать скрипт для заливки информации на сайт (MOD X)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок127 просмотров

Необходимо написать сркипт для реализации следующей задачи: на сайте (МОД Х) автоматически с отложеной датой публикации создаются странички. Данные для наполнения этих страниц скрипт берет из соответствующих полей эксель-файла (предусмотреть возможность заливки файла на сайт).

Подбробное ТЗ предоставлю.

Предлагайте свои цены и озвучивайте сроки реализации

8 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко написанное ТЗ, оперативная проверка и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад