Создание сайта с последующим продвижением

Внимание!!! МОШЕННИК!!! Не связывайтесь! Все заявленное им не имеет ничего общего с реальностью. Начиная с того что он скрывает настоящее свое местоположение - живет в Краснодаре и фамилия у него Мирошниченко! Изменена чтобы не палиться Питерским!! Заказывали два сайта. Требований особенных не было, были согласны на шаблонную конструкцию без особенных изысков но с необходимым функционалом: нужна была карта с выбором районов, модуль оплаты и звонок с сайта. Договорились что готовы приобрести дополнительные модули если потребуется. Выбор CMS оставили за ним. Стоимость одного сайта определили в 12 000 рублей (!!!) потому что нам нужно было сделать быстро! За пару недель!! Замечу, что соседям делали сайт за 10 000 без срочности и так же за пару недель, и сделано крайне профессионально, быстро и эффектно. Исполнитель выбрал WP, ну нам не принципиально. Показали пример сайта который нам понравился и как мы хотели бы сделать и данный товарищ принялся за работу. За каждый чих ныл и просил денег: то ему срочно нужно интернет оплатить (замечу что человек занимается фрилансом!!! и на интернет просит у заказчика, мол вам надо - платите за мой интернет), то ему еще что-то нужно... В итоге выпросил 7000р. По факту мы имели установленный по дефолту вордпресс на бегете (ставится за 2 минуты одним нажатием. Не адаптирован, не защищен, не настроен) и в качестве стартовой страницу сляпанную из кода, который он скопировал с понравившегося нам сайта. ВСЕ! После ИЗЧЕЗ на несколько дней, раз в два дня присылая нам сообщение что у него то одна проблема, то другая загвоздка... В конце концов, конечно, он появился, но кому нужна таким образом сделанная работа??? Благо у нас имеются свидетели, переписка, счета за перечисления и потому решили подавать в суд за мошенничество. Теперь совет кто решит с ним связаться: человек НЕ ЗНАЕТ темы!! Научился по-быстрому поднимать шаблоны на вордпрессе и мнит себя профессионалом. НЕ ВЕРЬТЕ! Будут выкинутые деньги и потраченное время! Это мошенник!