Разработка нового сайта

Доброго времени суток!

Требуется сделать новый сайт (коммерческий) по теме уборка помещений (клининг).

Дизайн д.б. адаптивный, легкий, современный, без перегруза. Его надо будет сначала согласовать. Цветовая гамма – чистая, свежая. Скорее всего голубая (синяя), как на этом сайте. Но копировать не надо!!! Услуги стандартные, можно взять тут.

За отдельную плату можно будет предложить название домена, т.к. домен будем регистрировать новый! Хостинг тоже можете предлагать, рассмотрим варианты.

Движок д.б. общеизвестный без заморочек (типа WordPress).

Планируется SEO-продвижение без Директа, поэтому требуются сео-оптимизированные тексты (50р – 1000 зн). С вас

же и СЯ по каждой странице (услуге).

Картинки бесплатные, но желательно как то их уникализировать.

Рассматриваются только те кандидаты, у которых есть соответствующий опыт (т.е. работающие сайты по любой конкурентной тематике). Эти же сайты будут рассматриваться в качестве вашего портфолио по дизайну. (Топ –30 самых конкурентных можно посмотреть здесь).