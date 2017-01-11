Здравствуйте, есть задача разработать качественный код на PHP и выполнить ряд отчетов/сервисов. Оплату работ и вехи проекта, оговариваем индивидуально. Специалист должен обладать навыками git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript(желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовое задание (на ...
Доработка/Разработка сайта на вордпрессе
Суть задачи. Есть сайт на вп, он ломанный и его лечение не дает результатов.
Надо сделать новый сайт идентичный визуально существующему, подключить visual composer и поправить пару косяков по адаптивности. У меня есть купленный шаблон http://zephyr.us-themes.com/elements/gallery/ с визуал композером.
Сам сайт очень простой – на нем только текстовый контент. Ссылку потенциальным исполнителям.
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