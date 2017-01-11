Доработка/Разработка сайта на вордпрессе

Суть задачи. Есть сайт на вп, он ломанный и его лечение не дает результатов.

Надо сделать новый сайт идентичный визуально существующему, подключить visual composer и поправить пару косяков по адаптивности. У меня есть купленный шаблон http://zephyr.us-themes.com/elements/gallery/ с визуал композером.

Сам сайт очень простой – на нем только текстовый контент. Ссылку потенциальным исполнителям.