Сделать простой парсер выгрузки данных. На PHP
Перевести сайт с http на https
Сколько будет стоить перевести сайт с http на https? сайт лендинг, всего 2 страницы (рус и укр версия)
Цена и срок? Делали ли Вы это раньше?
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