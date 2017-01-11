Перевести сайт с http на https

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок116 просмотров

Сколько будет стоить перевести сайт с http на https? сайт лендинг, всего 2 страницы (рус и укр версия)

Цена и срок? Делали ли Вы это раньше?

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров