Поиск пользвателей в buddypress

Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне как доделать дальше.

пример о чем я писал здесь http://love.kiev.ua/ в поле ваш город

https://wordpress.org/plugins/buddypress-xprofile-custom-fields-type/ нужно будет вписать дополнителный код в этот плагин, по скольку имено на нем состоит весь поиск ( или же создать дополнителный плагин что будет даже лучще)

плагин пожно будет построить по ринцыпу этого планина https://wordpress.org/plugins/country-state-city/screenshots/