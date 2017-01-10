Бот для торговли в Форекс по индикаторам

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Написать бота длямавтоматической торговли по индикаторам.

Бот должен совершать автоматические сделки с учётом индикаторов и следующих данных:

- выставление количества лотов (при запуске бота можно выбирать)

- выставление стоплосса от цены захода в сделку (при запуске бота можно выбирать)

- Сделки только на бай, сделки только на Селл или на бай и селл (при запуске бота можно выбирать)

- торговля по индикаторам в зависимости от выбранного временного промежутка M15, M30, H1 (при запуске бота можно выбирать)

- пока предыдущаясделка не закрыта, вход в новую невозможен

Систему индикаторов передам позже.

8 лет назад
Vladman85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MQL_Programmer
Николай 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

MQL_Programmer
Николай 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад