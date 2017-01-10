Нужно установить на сервер майадмин. Мускуль уже установлен. Сервер линюкс, сентос 6.5 На сервере установлен апач и нгинкс.
Бот для торговли в Форекс по индикаторам
Написать бота длямавтоматической торговли по индикаторам.
Бот должен совершать автоматические сделки с учётом индикаторов и следующих данных:
- выставление количества лотов (при запуске бота можно выбирать)
- выставление стоплосса от цены захода в сделку (при запуске бота можно выбирать)
- Сделки только на бай, сделки только на Селл или на бай и селл (при запуске бота можно выбирать)
- торговля по индикаторам в зависимости от выбранного временного промежутка M15, M30, H1 (при запуске бота можно выбирать)
- пока предыдущаясделка не закрыта, вход в новую невозможен
Систему индикаторов передам позже.
Выбранный исполнитель
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