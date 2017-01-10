Настройка ВПН / Прокси

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Настройка ВПН / Прокси

Значит в чем ситуация. Есть сервер ( машина ). Нужно сделать постоянный айпи сервера в Британском городе. Далее. На сервере будет создано много виртуалок, нужно что бы на каждой виртуалке был свой Британский айпи, и сохранялся он до тех пор, пока виртуалку не удалят с сервера ( не больше 14 дней ).

8 лет назад
melom
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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