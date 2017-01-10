Разработка сайта на Joomla

Необходимо разработать сайт на Joomla по имеющимся макетам PSD и описанию функционала.

Сайт представляет собой своего рода каталог объявлений, где есть личные кабинеты с данными (характеристики и фотографии, в основном), а также есть модератор сайта (помимо стандартного админа джумлы).

Всё описание и макеты предоставим.