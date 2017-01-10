Разработка сайта на Joomla

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок125 просмотров

Необходимо разработать сайт на Joomla по имеющимся макетам PSD и описанию функционала. 

Сайт представляет собой своего рода каталог объявлений, где есть личные кабинеты с данными (характеристики и фотографии, в основном), а также есть модератор сайта (помимо стандартного админа джумлы). 

Всё описание и макеты предоставим.

Joomla
8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров