Доработка и поддержка сайта на Java

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Есть сайт, компилируется на Java.

Соответственно нужна его доработка и поддержка.

Используемые технологии: Jboss Seam 2, Google Guice 3.0, Hibernate 3, Jersey 1.10, PostgreSQL.

Желаемая стоимость работ – в пределах 500-700 руб. в час., 1-2 часа в день.

Пишите, обсудим проект.

JavaPostgreSQL
8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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