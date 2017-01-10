Необходимо выбрать и развернуть CMS для ведения документации (клиентской, разработчика, и API) Из желаемого: - постраничная организация (с навигационным меню и параграфами/главами, не одним сплошным документом) - форматирование текста - ...
Доработка и поддержка сайта на Java
Есть сайт, компилируется на Java.
Соответственно нужна его доработка и поддержка.
Используемые технологии: Jboss Seam 2, Google Guice 3.0, Hibernate 3, Jersey 1.10, PostgreSQL.
Желаемая стоимость работ – в пределах 500-700 руб. в час., 1-2 часа в день.
Пишите, обсудим проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ссылка на сайт - https://goo.gl/sc9HzP Краткий список задач (подробное ТЗ в приложении): Мелкие правки виджета для Visual Composer.Правки по верстке страничек магазина на WooCommerceПодключение русскоязычного перевода магазина на WooCommerceМигающая стрелочка вниз на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен программист для установки на сайт гугл капчи. Нужно заменить текущую капчу на гугл. Задачу нужно сделать сегодня. Желательно чтобы вы разбирались в различных движках, так ...Закрыт8 лет назад
Нужно доработать форму онлайн-регистрации (выпадающие списки) на двух языках + интегрировать форму обратного ответа для зарегистрированных посетителей. Важно - можем работать только как юр.лицоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для существующего и работающего сайта (на самописном движке), необходимо разработать и установить корзину товара с личным кабинетом (или подобрать похожий скрипт корзины с личным кабинетом, доработать и установить). Функционал корзины должен быть: как на ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен8 лет назад
https://github.com/orchestral/imagine Используя это, нам нужен код, который мы можем включить в состав нашего кода и использовать. Мы используем laravel 5.2 Задача - скруглять углы переданному изображению и сохранять новое изображение. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Друзья, добрый день. Необходимо обновить интернет магазин chai-chai.ru, который сейчас на PrestaShop 1.4 до версии 1.6 (лучше 1.7, если это будет возможно) с сохранением текущего дизайна, полной работоспособности и баз данных (клиенты, товарные остатки, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1tJ2QORL0fH5yZ-YV98x4o_njc_039BeR3Vrqj_mNJqY/edit?usp=sharing 1) Нужно оценить 1-4 пункты. 2) + сейчас создадут новый аккаунт на том же хостинге. Туда нужно будет перенести весь сайт + создать dev версию. ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт – fut.ru/ На сайте возможна регистрация. После регистрации данные попадают в БД сайта. Планируется осуществлять почтовую рассылку по подписчикам сайта с помощью сервиса почтовых рассылок Unisender. Необходимо настроить интеграцию между базой данных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $35
Нужен человек, который отлично знает данную платформу 1. Вывести блоки на главной с картинками и ссылками на товар по определенной цене (к примеру, на одной картинке текста духи от 0 до 490, на второй ...Закрыт8 лет назад