Нужен специалист по Wordpress для доработок для уже готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Нужно доработать форму онлайн-регистрации (выпадающие списки) на двух языках + интегрировать форму обратного ответа для зарегистрированных посетителей.

Важно - можем работать только как юр.лицо 

WordPress
8 лет назад
ar1e7
Ирина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров