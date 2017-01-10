Установить и настроить способы доставки и оплаты на ocStore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки105 просмотров

Необходимо на сайте http://01automir.ru/ установить и настроить способы доставки и оплаты

Доставка - СДЕК, Почта России

Оплата - наложенный платеж, оплата через яндекс деньги.

Движок  Версия ocStore 2.3.0.2

ocStore
8 лет назад
vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров