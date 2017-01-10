Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...
Bitrix: доработки по сайту (2 часа).
1. Поправить: 4 цифры на главной странице,сделать их согласно указанному шрифту.
2. Поправить: иконку на главной странички, не должна перемещаться при изменении
размеров экрана.
3. Поправить пагинацию в разделе Новости:
- пагинация должна появиться, когда на странице будет более 5 новостей.
- в пагинации не должно быть переходов назад (если это 1 страница), переходов
вперед (если это последняя страница из пагинации)
4. Изменить заголовок в одном из разделов англ. версии сайта.
5. Поправить: отображение логотипов в административной части в режиме правки.
6. Убрать: автоматический переход с англоязычной версии сайта, на русскоязычную
при переходе в режим правки.
7. Поправить: настроить единый формат шрифта на сайте.
8. Поправить: в инфоблоке не выводится «Картинка для анонса», надо
настроить, чтобы выводилась.
9. Поправить: в форме обратной связи добавить звездочки в 2 обязательных
полях формы обратной связи. Настроить форму обратной связи, сейчас письма с нее
не приходят на электронную почту.
10. Разобраться с кешем. Иногда правки на сайте не сразу отображаются после
внесения
11. Поправить: вывод ссылок с именем сайта, сейчас с именем тестовой страницы.
После успешной реализацииданного проекта, готовы начать работать с Исполнителем на постоянной основе по
другим проектам.
Общение голосом (скайп), при работе с проектом –обязательное условие работы над проектами.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.
Время на задачу: 2 часов
Стоимость 1 часа: 500 руб.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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