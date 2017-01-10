Bitrix: доработки по сайту (2 часа).

1. Поправить: 4 цифры на главной странице,сделать их согласно указанному шрифту.

2. Поправить: иконку на главной странички, не должна перемещаться при изменении

размеров экрана.

3. Поправить пагинацию в разделе Новости:

- пагинация должна появиться, когда на странице будет более 5 новостей.

- в пагинации не должно быть переходов назад (если это 1 страница), переходов

вперед (если это последняя страница из пагинации)

4. Изменить заголовок в одном из разделов англ. версии сайта.

5. Поправить: отображение логотипов в административной части в режиме правки.

6. Убрать: автоматический переход с англоязычной версии сайта, на русскоязычную

при переходе в режим правки.

7. Поправить: настроить единый формат шрифта на сайте.

8. Поправить: в инфоблоке не выводится «Картинка для анонса», надо

настроить, чтобы выводилась.

9. Поправить: в форме обратной связи добавить звездочки в 2 обязательных

полях формы обратной связи. Настроить форму обратной связи, сейчас письма с нее

не приходят на электронную почту.

10. Разобраться с кешем. Иногда правки на сайте не сразу отображаются после

внесения

11. Поправить: вывод ссылок с именем сайта, сейчас с именем тестовой страницы.

После успешной реализацииданного проекта, готовы начать работать с Исполнителем на постоянной основе по

другим проектам.

Общение голосом (скайп), при работе с проектом –обязательное условие работы над проектами.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.

Время на задачу: 2 часов

Стоимость 1 часа: 500 руб.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!