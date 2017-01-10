Добавить возможность оплаты QIWI-ваучерами и (возможно) Bitcoin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка59 просмотров

На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности

Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty

У сайта 4-5 страниц и админка.

Программа-минимум:

1. Оплаты QIWI-ваучерами (QIWI-яйца), сейчас работает только прямые отправки на номер со считыванием роботом комментария к платежу

2. Добавить логинку на сайт, у каждого пользователя может быть свой виртуальный счёт

3. Подсчёт покупок пользователя и бонусная система

4. Возможность вести обсуждение по заказу (проблемы с заказом, общение с оператором)

5. Аудит безопасности

Программа +

1. Оплата через Bitcoin (возможно даже использовать какой-то готовый интерфейс, чтобы человек мог оплатить с любой карты и любой платёжной системы)

2. Рефакторинг всего этого хозяйства в более понятный вид (убрать шаблонизаторы или дать какие-нибудь более простые), упростить исходный код, возможно даже переписать с нуля. В данном виде это крайне сложно кастомизировать.

Одно из условий - данную работу нельзя будет выставлять в портфолио.

8 лет назад
ivan_alexeyev
Алексеев 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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