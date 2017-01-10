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Добавить возможность оплаты QIWI-ваучерами и (возможно) Bitcoin
На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности
Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty
У сайта 4-5 страниц и админка.
Программа-минимум:
1. Оплаты QIWI-ваучерами (QIWI-яйца), сейчас работает только прямые отправки на номер со считыванием роботом комментария к платежу
2. Добавить логинку на сайт, у каждого пользователя может быть свой виртуальный счёт
3. Подсчёт покупок пользователя и бонусная система
4. Возможность вести обсуждение по заказу (проблемы с заказом, общение с оператором)
5. Аудит безопасности
Программа +
1. Оплата через Bitcoin (возможно даже использовать какой-то готовый интерфейс, чтобы человек мог оплатить с любой карты и любой платёжной системы)
2. Рефакторинг всего этого хозяйства в более понятный вид (убрать шаблонизаторы или дать какие-нибудь более простые), упростить исходный код, возможно даже переписать с нуля. В данном виде это крайне сложно кастомизировать.
Одно из условий - данную работу нельзя будет выставлять в портфолио.
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