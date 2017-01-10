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Натянуть одну страницу на yui 2.0
Необходимо натянуть верстку 1 страницу, на yui 2.0У меня есть подробное ТЗ, которое я покажу в скайпе.Пожалуйста оставляйте заявки, те кто готов сразу приступить.Задание срочное. Нужно сделать как можно быстрее.
Заявки фрилансеров
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