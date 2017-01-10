Натянуть одну страницу на yui 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки93 просмотра

Необходимо натянуть верстку 1 страницу, на yui 2.0У меня есть подробное ТЗ, которое я покажу в скайпе.Пожалуйста оставляйте заявки, те кто готов сразу приступить.Задание срочное. Нужно сделать как можно быстрее.

8 лет назад
Alfart
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров