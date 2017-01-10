Написать php скрипт

Для быстрых бекапов мне нужен скрипт:

- если зайти на него через браузер, он выкачивает все файлы и папки текущей директории (рекурсиво);

- важно, файлы, которые он выкачивает не должны быть больше 300КБ. Т.е. все что больше, он игнорирует;

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