Написать php скрипт

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Завершен3 заявки141 просмотр

Для быстрых бекапов мне нужен скрипт:

- если зайти на него через браузер, он выкачивает все файлы и папки текущей директории (рекурсиво);

- важно, файлы, которые он выкачивает не должны быть больше 300КБ. Т.е. все что больше, он игнорирует;

Укажите стоимость и сроки работы, пожалуйста.

PHP
8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
"Сдал, принял, отпечатки пальцев.." (с) Дмитрий очень быстро вошел в курс дела, подошел к вопросу максимально тактично и решил задачу быстрее моего программиста раз в 5. Обращайтесь к нему!
Все на высшем уровне, очень приятно работать с Андреем

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gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад