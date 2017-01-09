PHP, Wordpress – быстрый заказ. Вывод php на страницу.

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Надо по человечески сделать возможным отображение части iamechta.ru/course/iamech... страницы на другой странице ТОГО же сайта, вставляя код через стандартный редактор.
Элемент, который надо скопировать: #course-summery
Фото приложил
ВАЖНО: Надо сохранить функционал (права доступа, работающую таблицу) , адаптивность!
Пока получается криво iamechta.ru/course/
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