Оптимизация сайта под мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок131 просмотр

Здравствуйте! 

Интересует  оптимизация сайта http://tehread.ru/ под мобильную версию.

8 лет назад
aleksm004
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров