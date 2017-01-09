Доработка сайта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

На сайтеимеются списки ссылок, бывает на одном домене много ссылок. Нужно сделать опцию

компактного представления информации, при таком режиме все ссылки на одном

домене будут свернуты, будет показана первая ссылка в списке, и “+” - раскрытие

остальных ссылок домена, там же есть чекбокс который отмечает каждую ссылку ,в

новом режиме чекбокс будет отмечать все свернутые ссылки или каждую в

развернутом состоянии. 

PHP
8 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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