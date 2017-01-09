Добрый день нужно человек который умеет продвигать сайт в интернете
Доработка сайта на PHP
На сайтеимеются списки ссылок, бывает на одном домене много ссылок. Нужно сделать опцию
компактного представления информации, при таком режиме все ссылки на одном
домене будут свернуты, будет показана первая ссылка в списке, и “+” - раскрытие
остальных ссылок домена, там же есть чекбокс который отмечает каждую ссылку ,в
новом режиме чекбокс будет отмечать все свернутые ссылки или каждую в
развернутом состоянии.
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