Написание парсеров и ботов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужен программист для написания парсеров и ботов на любом подходящем для подобных задач языке программирования (С, C++, C#, Python и т.д.).

Обязательно: 

Опыт подобных успешно реализованных работ

Реализовать нужно следующие задачи:

1. Парсер объявлений по продаже авто

2. Парсер товаров (автозапчастей)

3. Парсер резюме с работных сайтов

4. Бот для нагона трафика, имитации действий реальных посетителей (переход на сайт по различным поисковым запросам, различные действия на сайте, т.е. переход по ссылкам, нажатие кнопок и т.д.)

5. Бот для управления рекламными компаниями и защиты от скликиваний в Adword

Python
8 лет назад
alexandr_veretin
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров