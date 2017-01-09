задача такая: Что имеем, есть сайт www.7160707.ru есть раздел первичной недвижимости http://7160707.ru/services/novostrojki/ тут я хотел бы видеть базу на примере linkorestate.ru/objects/ а точнее было бы замечательно в таком же виде. у ...
Написание парсеров и ботов
Нужен программист для написания парсеров и ботов на любом подходящем для подобных задач языке программирования (С, C++, C#, Python и т.д.).
Обязательно:
Опыт подобных успешно реализованных работ
Реализовать нужно следующие задачи:
1. Парсер объявлений по продаже авто
2. Парсер товаров (автозапчастей)
3. Парсер резюме с работных сайтов
4. Бот для нагона трафика, имитации действий реальных посетителей (переход на сайт по различным поисковым запросам, различные действия на сайте, т.е. переход по ссылкам, нажатие кнопок и т.д.)
5. Бот для управления рекламными компаниями и защиты от скликиваний в Adword
Заявки фрилансеров
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