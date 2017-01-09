Написание парсеров и ботов

Нужен программист для написания парсеров и ботов на любом подходящем для подобных задач языке программирования (С, C++, C#, Python и т.д.).

Обязательно:

Опыт подобных успешно реализованных работ

Реализовать нужно следующие задачи:

1. Парсер объявлений по продаже авто

2. Парсер товаров (автозапчастей)

3. Парсер резюме с работных сайтов

4. Бот для нагона трафика, имитации действий реальных посетителей (переход на сайт по различным поисковым запросам, различные действия на сайте, т.е. переход по ссылкам, нажатие кнопок и т.д.)

5. Бот для управления рекламными компаниями и защиты от скликиваний в Adword