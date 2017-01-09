Парсер JSON на C# + MSSQL

Необходимо разобраться с json api, которое вызывается из js со страницы одного игрового проекта.

Страница через вызовы api получает данные на страницу и реализует динамический контент.

Требуется написать сервис (строго на C#) регулярного получения данных из json api и загрузки этих данных в MSSQL

Для этого придется сильно разбираться с подключаемыми js библиотеками на странице.

По примерной оценке 2-3 метода в api, один из которых возвращает ключ авторизации. К методам по 3-4 параметра.