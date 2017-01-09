Нужно скопировать оформление и структуру с сайта-донора, прикрутив их к удобной бесплатной CMS, с возможностью потом самостоятельно без труда наполнять сайт своим контентом, добавлять аналогичные страницы, блоки, модули. Также нужна seo-оптимизации CMS: дружественные ссылки ...
Парсер JSON на C# + MSSQL
Необходимо разобраться с json api, которое вызывается из js со страницы одного игрового проекта.
Страница через вызовы api получает данные на страницу и реализует динамический контент.
Требуется написать сервис (строго на C#) регулярного получения данных из json api и загрузки этих данных в MSSQL
Для этого придется сильно разбираться с подключаемыми js библиотеками на странице.
По примерной оценке 2-3 метода в api, один из которых возвращает ключ авторизации. К методам по 3-4 параметра.
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