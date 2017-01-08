Нужно спарсить и залить на мой сайт

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Закрыт14 заявок183 просмотра

Ребята, нужно спарсить много (около 4000 позиций) с сайта партнера и залить мне на сайт. Сделать надо гарантированно быстро. Кто сомневается в своих силах - не откликайтесь, меня уже один раз подвели. Предлагайте цены и задавайте вопросы

8 лет назад
rumiantseva200
Наталья 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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