Нужно спарсить и залить на мой сайт

Ребята, нужно спарсить много (около 4000 позиций) с сайта партнера и залить мне на сайт. Сделать надо гарантированно быстро. Кто сомневается в своих силах - не откликайтесь, меня уже один раз подвели. Предлагайте цены и задавайте вопросы