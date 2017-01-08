Добрый день всем! я прошу меня извинить, что не ответил во время, отсутствовал, но тема актуальная Нужно сделать копию адаптивного одностраничника, возможно, кое-что изменить что бы не так уж были одинаково похожи. В ...
Нужно спарсить и залить на мой сайт
Ребята, нужно спарсить много (около 4000 позиций) с сайта партнера и залить мне на сайт. Сделать надо гарантированно быстро. Кто сомневается в своих силах - не откликайтесь, меня уже один раз подвели. Предлагайте цены и задавайте вопросы
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