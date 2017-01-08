Нужно написать сайт на php

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Закрыт9 заявок203 просмотра

Здравствуйте, нужен программист php опыт разработки от 5 лет.

Для написания сайта на php.

ПРиветствуется знание систем unix, фреймворков, работа с платежными  системами, mysql, sqlite

MySQLPHPSQLite
8 лет назад
freeman11
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)

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