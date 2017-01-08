Создание бота для оставление отзывов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Есть определенный сайт. В онлайн ленте выводятся задания. Нужно под каждым проектом оставлять отзыв. Так же нужно подключить антикапчу и мультиаккаунт. Все подробности в скайпе 

8 лет назад
S-christmas85
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров