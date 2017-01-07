Нужна помощь с mysql нужно вывести из базы Заказы с содержимым, информация по заказу в одной таблице, содержимое заказов в другой в json одним запросом. выводит в таком виде. в contents поместить ...
Вывод в рубрику новостей публикации из другого сайта
Нужно чтобы в одну из рубрик новостей выводились новости с другого сайта, который расположен на субдомене.
Также этот процесс не должен создавать большой нагрузки, так как сайт высоконагружен.
Оба сайта на Wordpress
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