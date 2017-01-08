Помощь с mysql запросом.

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Завершен1 заявка109 просмотров

Нужна помощь с mysql

нужно вывести из базы Заказы с содержимым, информация по заказу в одной таблице, содержимое заказов в другой

в json одним запросом.

выводит в таком виде. в contents поместить содержимое таблицы с содержимым заказа

[  

   {  

      "id":"76107",

      "sub_total":"1299.00",

      "order_total":"1299.00",

      "contents":[  

         {  

            "name":"Мяч",

            "price":"1299.00"

         },

         {  

            "name":"Ракетка",

            "price":"129.00"

         }

      ]

   },

   {  

      "id":"76106",

      "sub_total":"1509.00",

      "order_total":"1609.00",

      "contents":[  

         {  

            "name":"Вагон",

            "price":"1299.00"

         },

         {  

            "name":"Метро",

            "price":"129.00"

         }

      ]

   }

]

MySQL
8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо, работа по ТЗ выполнена.
грамотное ТЗ, решили задачу. четкий ответ на мои дополнительные вопросы.

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maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад