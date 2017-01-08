Помощь с mysql запросом.

Нужна помощь с mysql

нужно вывести из базы Заказы с содержимым, информация по заказу в одной таблице, содержимое заказов в другой

в json одним запросом.

выводит в таком виде. в contents поместить содержимое таблицы с содержимым заказа

[

{

"id":"76107",

"sub_total":"1299.00",

"order_total":"1299.00",

"contents":[

{

"name":"Мяч",

"price":"1299.00"

},

{

"name":"Ракетка",

"price":"129.00"

}

]

},

{

"id":"76106",

"sub_total":"1509.00",

"order_total":"1609.00",

"contents":[

{

"name":"Вагон",

"price":"1299.00"

},

{

"name":"Метро",

"price":"129.00"

}

]

}

]