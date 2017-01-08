Есть калькулятор на скрипте. Работает функционирует, но необходимо поправить 2 верхних поля, т.е. добавить в них возможность самому ввести значение.
Помощь с mysql запросом.
Нужна помощь с mysql
нужно вывести из базы Заказы с содержимым, информация по заказу в одной таблице, содержимое заказов в другой
в json одним запросом.
выводит в таком виде. в contents поместить содержимое таблицы с содержимым заказа
[
{
"id":"76107",
"sub_total":"1299.00",
"order_total":"1299.00",
"contents":[
{
"name":"Мяч",
"price":"1299.00"
},
{
"name":"Ракетка",
"price":"129.00"
}
]
},
{
"id":"76106",
"sub_total":"1509.00",
"order_total":"1609.00",
"contents":[
{
"name":"Вагон",
"price":"1299.00"
},
{
"name":"Метро",
"price":"129.00"
}
]
}
]
Выбранный исполнитель
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