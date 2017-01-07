Создать похожую работу

привет! нужно спарсить каталог https://goo.gl/DqxwJG поглядите, всю ли информацию сможете забрать, сможете ли изображения-схемы вытянуть. подробное тех.задание дам тому, кого выберу исполнителем. сколько будет стоить? БЕЗ ...
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