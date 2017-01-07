Расширение хрома

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Нужно сделать расширение для хрома. Парсим сайт, показываем в расширении.  

Бэкэнд mysql + php фреймворк.  

Есть ТЗ  

Есть старый код этого расширения.  

Пишите в скайп 

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MySQLPHP
8 лет назад
antilopa3
Максим 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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