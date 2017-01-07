Написано на нативном PHP+MySQL интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion) нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Расширение хрома
Нужно сделать расширение для хрома. Парсим сайт, показываем в расширении.
Бэкэнд mysql + php фреймворк.
Есть ТЗ
Есть старый код этого расширения.
Пишите в скайп
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