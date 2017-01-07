Написано на нативном PHP+MySQL интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion) нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Ищу человека, знающего PHP и JS для выполнения небольших задач
Ищу человека, разбирающегося в JS и PHP (попапы, графики, json), к которому можно обращаться регулярно с небольшими задачами, которые нужно будет выполнять быстро и качественно.
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