Ищу человека, знающего PHP и JS для выполнения небольших задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Ищу человека, разбирающегося в JS и PHP (попапы, графики, json), к которому можно обращаться регулярно с небольшими задачами, которые нужно будет выполнять быстро и качественно.

JavaScriptPHP
8 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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