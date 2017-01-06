Программист PHP

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки205 просмотров

Сервис email маркетинга. Основная деятельность — отправка большого количества электронных писем пользователей по своим клиентам и подписчикам. Проекту 3 года. Активно развит в странах СНГ. Сейчас выходим на рынок Европы.

Проект требует увеличение штата программистов.

Требования по языкам:

  • Знание PHP (CakePHP2), HTML, CSS3, JavaScript, AJAX/jquery, XML, JSON;
  • Общая эрудиция в области веб-технологий;
  • Понимание принципов MVC;
  • Знание основ реляционных баз данных MySQL;
  • Язык SQL (Обязательно)
Требования к кандидату по специфике работы:

  • Понимание принципов работы MVC в разрезе CakePHP (знание и понимание классического PHP даже не обсуждается, также учитывая что CakePHP использует классы — необходимо понимание их работы, желательно понимание ООП вне зависимости от PHP и CakePHP). Под «понимаем» имеется в виду: умение работать с routes, знание механизма работы моделей (учитывая важность эффективной работы с базой данных — знания значительно выше базовых find (‘all')), знание всего жизненного цикла запроса, работа с helpers, components, elements.
  • В связи с большой нагрузкой на базу данных, важным аспектом, есть знание SQL выше базовых. Простого понимание, как делать селекты не достаточно. Будет необходимость писать сложные запросы в базу на чистом SQL (без моделей CakePHP), оптимизировать выполнение существующих, анализировать и тестировать разные запросы.
  • Обязательными условиями являются знание и умение работы с Linux, так как сервер работает на нем. Умение отредактировать конфиги сервера приложений или баз данных, запуска/перезапуска сервисов, анализа логов
  • Чистый, аккуратный код и бла-бла-бла, большое внимание уделяется оптимизации кода, рефакторингу собственного кода и кода коллег, правильной табуляции, придерживание одному стилю оформления кода (скорее всего будет навязываться стиль тим лида =))
  • Front end использует тему на Bootstrap. Минимальные требования: Полноценно версткой заниматься не нужно, но все же базовое понимание в создание страниц необходимо (на уровне правильно скопировать с примеров темы). Рекомендуемые требования: достаточно прямые руки чтобы сверстать нормальную страничку, или ее часть (свободных верстальщиков нету — поэтому приветствуется самоверстание). Соответственно и знания CSS пригодятся.
  • Знание JavaScript. На Front end необходимо подключать и конфигурировать плагины. Интегрировать плагины с темой и версткой (вносить изменения в ядро плагинов, если данная конкретная проблема не решается обновлением плагина. Соответственно нужны достаточные знания чтобы разобраться в багах самого плагина). В дальнейшем планируется масштабный проект на который необходимо будет создавать собственный плагин или серьезно модифицировать существующие. Поэтому с JavaScript нужно будет работать много и серьезно. Поэтому нам крайне важны знания JavaScript.
Если понимаете, что подходите по требованиям, вам это все знакомо и не составит труда начать работу — пишите на почту, оставляйте заявку.
AJAXBootstrapCSSHTMLJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPSQL
8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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