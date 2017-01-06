Помощь по Ajax в Drupal Views

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Завершен2 заявки133 просмотра

Всем привет. Нужно подправить один нюанс в работе Ajax в Drupal Views. 

Ajax, при обновлении контента вьюс, удаляет один нужный элемент, который я добавляю в шаблон через Jquery. 

Необходимо это исправить.

AJAXDrupaljQuery
8 лет назад
rusakov
Сергей 
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Был
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gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
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19 дней назад
8 лет назад
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Квалифицированно. Спасибо. Буду обращаться.
Рекомендую, все на высшем уровне

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gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад