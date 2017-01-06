Добрый день! Разработка сайта поТЗ, ссылка ниже https://docs.google.com/document/d/1BQCTkY_e5Du7o6LBH56D8v3Z_Qj9Audu4CsV6kCvbBg/edit# Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Нужно сделать калькуляторы!
Добрый день! Нужны калькуляторы на тему электрика, под wp.
Примеры:
http://samelectrik.ru/kalkulyatory
Выбранный исполнитель
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