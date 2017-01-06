Нужно сделать калькуляторы!

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Завершен6 заявок187 просмотров

Добрый день! Нужны калькуляторы на тему электрика, под wp.

Примеры: 

http://samelectrik.ru/kalkulyatory

http://vashtehnik.ru

http://vse-elektrichestvo.ru/kalkulyatory

WordPress
8 лет назад
grom_chat
Роман 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$18
1 день
Исполнитель выполнил заказ на одном дыхании, без лишних вопросов, видно что Сергей действительно профиссионал в своем деле, Рекомендую
Был рад сотрудничеству с Романом, всё прошло отлично и без вопросов) Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад